Siinkohal on sobilik lõpetada Platoni mõttega: «Häid mehi, kes ei huvitu poliitikast, karistatakse sellega, et neid hakkavad valitsema neist halvemad mehed.»

Kõike head teile ning valimistel tehke õige valik!

Georg Pelisaar (Keskerakond):

Kui osutun valituks, jätkaksin kindlasti senistel põhimõtetel. Meie valla juhtlause on olnud juba ammu «Põlva – parim paik põlvest põlve». See tähendab, et meie vallas ongi head võimalused kasvada ja areneda, aga ka vanuripõlve nautida. Meil on lasteaed ja kool puuetega lastele ning lisaks valla põhikoolidele veel Waldorfi pedagoogikast lähtuv lasteaed ja kool ning kristlik lasteaed ja kool. Kõiki neid toetab ja jääks ka edaspidi toetama vallaeelarve. Väga olulisel kohal on minu arvates laste huviharidus. Et see jääks kestma sama heal tasemel, tuleb kindlasti leida võimalusi huvihariduse õpetajate palgatõusuks.

Maapiirkonnas on eriti tähtis teede seisukord. Põlva vallal on üle 600 km teid ja teehoiukava, mis tänavu volikogus vastu võeti, on kindlasti täitmiseks.

Põlva vallas ei jätku soovijatele hooldekodukohti. Valmis tuleb ehitada kaks kavandatud hooldekeskust ning käivitada ka vanurite päevahoiuteenus.

Oluline on, et ettevõtted kestaksid ja töökohti oleks piisavalt. Sellest lähtuvalt alustame valda uue tööstuspargi rajamist. Koostöös naabrite ja sõpruspiirkondadega välismaal tuleb luua eeldused turismi elavdamiseks ka Põlva vallas. Selleks ehitame välja Põlva lasketurismikeskuse.

Põlva vald on viimase kaheksa aasta jooksul kaks korda ühinenud ja valla elanike arv on rohkem kui kahekordistunud. Kui enne viimast ühinemist oli vallavalitsustes 78 teenistujat, siis praegu on spetsialiste 54. Põlval puudub vallamaja, mis vastaks nõuetele ja kuhu kõik teenistujad mahuksid. Kuivõrd ühinemislepingus on riigi investeeringutoetus haldushoone ehituseks kokku lepitud, viiksin selle ehituse ka lõpule.

Vallamaja vastastel tasuks mõelda, miks inimesed eelistavad suuri kaubanduskeskusi väikestele poodidele. Eks ikka seetõttu, et ühest kohast rohkem kaupa (teenust) saada. Võiks mõelda ka, miks kolis riik mitu ministeeriumi uude hoonesse ja miks ehitatakse maakonnakeskustesse uusi riigimaju. Olen kindel, et Põlva valla kodanikud ja vallavalitsuse teenistujad on uut haldushoonet väärt.

Igor Taro (Eesti 200):

Nii nagu teie alustate päeva hommikuse hambapesuga, tuleb ka Põlva vallas muutuste elluviimiseks kõigepealt taastada vallajuhtimises elementaarne hügieen. Eeskätt tähendab see ausat asjaajamist – kellele meeldiks olulist infot varjav ja moonutav vallavõim? Teiseks tähendab see läbipaistvat otsustamist – usume, et kodanikud soovivad näha ka üle 50 000 euro suuruste investeeringute puhul korralikku analüüsi ja põhjendusi. Ja kolmandaks soovime ju kõik, et oluliste muutuste korral peetakse meiega eelnevalt nõu, mitte ei panda fakti ette pärast otsuse tegemist. Kui need kolm eeldust on täidetud, saame rääkida uuest juhtimiskultuurist. Ja see loob aluse, et kõik Põlva valla kodanikud tunneksid end omavalitsuses väärtustatuna.