Kunagise sünnitusmaja asemele võib kerkida kauplus

Valgas aadressil Kungla 37 seisab juba aastaid tühjana 1929.–1930. aastal ehitatud endine haigla- ja sünnitusmaja. Tõrvast pärit Vahur Saarel on plaan kehvas seisus hoone lammutada ja luua selle asemele kaubanduskeskus. Vastav detailplaneering on vallal juba algatatud. «Mingit plekk-kuuti ei ole plaanis ehitada. Tahaks väärikasse kohta väärikat hoonet. Võimalusi on tänapäeval igasuguseid, näiteks betoonist teha, voodriga mängida,» lausus Saar.