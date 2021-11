Koalitsioonileppes, mis kannab pealkirja «Ühtsuses peitub jõud ja võlu – see on meie Võru!» seisab, et osapooled ühendavad aastatel 2021–2025 jõud, et maksimaalselt kõiki võimalusi ära kasutades panustada Võru linna arengusse ja Võru elanike heaolusse.