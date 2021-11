Küsitlusele vastas 431 kooli üle Eesti ehk 83,4 protsenti kõigist üldhariduskoolidest. Tagasisidet andnud koolides said positiivse kiirtesti vastuse 799 õpilast ja 102 koolitöötajat. Seega tuleb arvestada, et 20 protsendi koolide kohta info puudub, nii et pilt pole terviklik. Keskmiselt sai koolides positiivse kiirtesti tulemuse kaks õpilast. Ühtegi positiivset testitulemust ei olnud 184 koolis.