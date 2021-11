Aasta isaks kuulutatud Tarmo Põrki kohta öeldi, et see mitmendat põlve Hummuli mees on töökas ja abivalmis, oma lastele igas mõttes eeskujuks. Tema perest on kas juba ellu astunud või astumas kokku kuus last, neist neli on Tarmo täiskasvanud kasulapsed. Lapselapsi on Tarmole kogunenud kokku üheksa.