COVID ⟩ Lõuna-Eesti kolme maakonda lisandus 100 nakkusjuhtu

Võrumaal lisandus 46 (päev varem 82), Valgamaal 31 (päev varem 24) ja Põlvamaal 23 (päev varem samuti 23) nakatunut, selgub terviseameti andmetest.

Viimase kahe nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on Lõuna-Eestis praegu kõige kõrgem Võrumaal – 1375 inimest. Põlvamaal on sama näitaja 1197 nakatunut ja Valgamaal 819 nakatunut 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

Tänahommikuse seisuga on Eesti haiglates 269 (päev varem 241) koroonaviirusega nakatunud patsienti. Neist 191 vajab haiglaravi raskeloomulise COVID-19 tõttu, nendest omakorda 150 ehk 78,5% on vaktsineerimata ja 41 ehk 21,5% on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 53 uut haigusjuhtu. Suri kolm koroonaviirusega nakatunud inimest: 76-aastane mees, 77-aastane naine ja 89-aastane naine.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 8120 testitulemust, millest 2087 osutus positiivseks.

Ööpäeva jooksul manustati 5941 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 550. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 334 534 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 61,9%.