Eeloleval nädalal tõusevad õhutemperatuurid 15 soojakraadini

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul pöördub kirdesse 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +4 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kirde- ja idatuul 4-9, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 9-14, meremõjuga rannikul 5 kraadi ümber.

Kolmapäeva öösel on selge ja vähese pilvisusega kuiv ilm. Puhub kirde- ja idatuul 4-9, puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi. Kolmapäeva päeval on selge või vähese pilvisusega ja kuiv ilm. Puhub kirde- ja idatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 15 m/s. Sooja on 10-14, meremõjuga rannikul 5 kraadi lähedal.