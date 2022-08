Valga võõrustab 11 riigi profirattureid

Eestist on tänavu võistlemas kolm tiimi: rahvuskoondis, Team Ampler-Tartu2024 ja Peloton. Mitme meeskonnaga on esindatud ka Norra, Leedu ja Saksamaa, ühe tiimiga Läti, Taani, Rootsi, Tšehhi, Holland, Belgia ja Gruusia. Nii mõnigi neist tuleb starti otse Euroopa meistrivõistlustelt.

Võitjaid on kutseõppekeskuse juures oodata kella kolme paiku, autasustamine on samas paigas veidi hiljem. Kogu teekonnale on oodatud ka pealtvaatajad. Rahvusvahelise võistluse otseülekanne on internetis kättesaadav üle maailma.