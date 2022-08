Taasiseseisvumispäeva puhul heisatakse lipud

Laupäeval on taasiseseisvumispäeva puhul Eestis lipupäev. Taasiseseisvumispäev on seejuures üks kolmest päevast aastas, mil Eesti lipud heisatakse nii elu-, äri- kui ka büroohoonetele. Teised sellised päevad on iseseisvuspäev ja võidupüha.