Galerii ⟩ Valgas algas rahvusvaheline militaarfestival

Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Anneli Ott märkis, et sellise festivali pikaaegne korraldamine ei ole kindlasti selline asi, mis juhtub iseenesest. «Selle taga on lisaks inimestele ka nende inimeste tarkus ja teadmine, kui oluline on ajalugu tunda ja seda teadmist edasi anda. Kui mul oli eelmisel suvel võimalus külastada Valga militaarmuuseumi, siis see, mida seal nägin, oli aukartust äratav. See mõistmine, et see, mida täna räägime oma noortele, kuidas nendega käitume, ajalugu edasi anname, sellest sõltub, milline on tuleviku Eesti. Suur tänu selle töö eest.»