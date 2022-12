Uus nädal algab tuuliselt

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub lõuna- ja kagutuul 3-9 m/s, saartel ja läänerannikul tugevneb tuul 6-11, puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 5-10, kohati kuni 13 kraadi, meremõjuga rannikul on õhutemperatuur 0 kuni -4 kraadi.

Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Õhtul läheneb merelt tihedam lumesadu. Puhub valdavalt kagutuul 4-9, puhanguti 13, saartel ja rannikul 10-14, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni -9, saartel -1 kuni +1 kraadi.

Teisipäeva öösel pilvisus tiheneb. Saartel hakkab lund sadama ning tihe sadu ja tuisk laienevad hommikuks üle maa. Saartel läheb sadu üle lörtsiks ja vihmaks ning jäiteoht suureneb. Puhub kagutuul 6-10, puhanguti 15, rannikul 10-15, puhanguti kuni 22 m/s. Vastu hommikut pöördub tuul saartel ja läänerannikul edelasse ja läände ning nõrgeneb veidi. Külma on 3-9, Ida-Eestis kuni 11 kraadi. Saartel ja läänerannikul jääb õhutemperatuur 0 ja -3 vahele, hommikuks tõuseb 0 kuni +3 kraadini.

Teisipäeva päeval on pilves ilm. Aeg-ajalt sajab ning sadu läheb Lääne- ja Lõuna-Eestis üle lörtsiks ja vihmaks. Jäiteoht on suur. Tuul puhub saartel ja läänerannikul edelast ja läänest, mandril ennelõunal kagust 5-10, puhanguti kuni 15 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul mandril lõunakaarde ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on Lääne- ja Lõuna-Eestis 0 kuni +3, ida pool 0 kuni -3 kraadi.