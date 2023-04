Serviti eelviimane meistriliiga põhiturniiri matš päädis võiduga

"Meie jaoks on tabeliseis paigas ning see on tekitanud olukorra, kus meistriliiga viimasel ringil palju kaalu ei ole olnud. Vastastel on küll barankad rivis, kuid üritame võtta seda osalise võimalusena valmistuda kodus toimuvaks Balti liiga finaalturniiriks. Eks vaatame veel, mis meie täpsem mänguplaan on," kommenteeris peatreener Kalmer Musting handball.ee-le mängu eel.