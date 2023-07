Päästjad võrdlevad Tõrvas oma kutseoskusi

Tegemist on kogu maailmas populaarse rahvusvahelise võistlusformaadiga, mis pakub vaatemängu ning põnevust pealtvaatajatele ja on tõsine proovikivi osalejatele. Sel aastal on võistlusel rahvusvahelist mõõtu, rajal pakuvad meie päästjatele konkurentsi kolleegid Lätist ja Leedust.