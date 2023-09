Valgamaa tähistas sünnipäeva aaretejahiga

„Meil on hea meel, et saame jätkata Valga maavalitsuse algatatud traditsiooni tähistada maakonna sünnipäeva aaretejahiga. Oleme tänulikud Valga maakonna ettevõtetele ja organisatsioonidele, kes aitavad kingikotte täita,“ ütles Valgamaa arenguagentuuri juhataja Anneli Kattai. „Mängu ette valmistades on meil väga huvitav avastada Valgamaa erinevaid paiku ja õppida tundma objektide aja- ja taustalugu. Aaretejahi korraldamisse on kaasatud kogu meie kollektiiv ning uute ja ka tuttavate kohtade leidmine ning vihjete koostamine on jätkuvalt väljakutseid ja põnevust pakkuv. Samuti oleme saanud mängus osalejatelt tagasisidet, et jaht aardekaartidele on väga hasarti tekitav,“ lisas ta.