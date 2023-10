Lõuna-Eesti joogiveestki on mõnikord leitud kahtlasi aineid

Terviseameti keskkonnatervise osakonna peaspetsialisti Lauri Liepkalnsi sõnul on joogivee kvaliteedi tase Eestis läbi aastate olnud üldiselt hea. «Kuigi sel aastal on joogivee osas esinenud keskmisest rohkem nõuetele mittevastavusi Eesti eri piirkondades, siis Lõuna-Eesti on nendest pigem pääsenud,» sõnas Liepkalns Lõuna-Eesti Postimehele.

Statistika näitab, et Võru-, Valga- ja Põlvamaal on ühisveevärgi vesi olnud viimastel aastatel üldjuhul normidele vastav. Peamised normiületused on olnud raua ja mangaani osas, harva coli-laadsete bakterite osas. Mikrobioloogilistest näitajatest ületas normi piiri vaid ühel korral soole enterokokkide hulk. Kõik need ületused on jäänud aga aastatesse 2021–2022.