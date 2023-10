Teisipäeval kella 13 paiku teatati häirekeskusele, et Räpina vallas Põlva-Karisilla teel on kraavis Volkswagen Passat. PPA pressiesindaja Martin Raidi andmeil selgus sündmuskohal, et Volkswagenit juhtinud 35-aastane mees pukseeris Audi A4, mille roolis oli 42-aastane mees. Seni teadmata põhjusel hakkas Volkswagen tagasi veerema ja sõitis kraavi.