Jõulumaast saab Põlvamaa uus tava

Kokkuvõtval kohtumisel tõdesid ettevõtjad, et jäid tulemustega üldjuhul rahule. Et aga tegemist oli esimese taolise koostööga, andis see kogemusi ja õpetust, kuidas tulevikus paremini reklaamikampaaniaid korraldada ning kuidas igaüks ise oma tegemisi rohkem esile tõsta saaks. Samuti toonitas mitu ettevõtjat, et uue jõulumaa ettevalmistustega tuleb alustada kohe, kui möödunud pühadega otsad kokku tõmmatud, ja teha omavahel rohkem koostööd.