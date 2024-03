Kliendialale lisati kaks iseteeninduskassat - nüüd on neid kokku kaheksa. Klienditeenindajatega kassasid on poes neli ning üks kassa on äpiostudeks. Maximas tehakse umbes 75 protsenti ostudest iseteeninduskassades, seetõttu oli neid Võru poodi ka juurde vaja.