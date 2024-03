«Valga linna peitsime viiskümmend muna. Nii Tõllistes, Karulas, Taheval kui ka Õrus on neid leidjaid ootamas kakskümmend. Peidupaigad valisime juhuslikult ja nii, et need oleksid jalakäijale kergesti ligipääsetavad. Munajahi reeglid on lihtsad – kui inimene leiab muna, siis võtab selle endaga kaasa. Iga leiu peal on sildike, millel on kirjas edasi tegutsemiseks juhised,» selgitab Margus.