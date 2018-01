Gripi tüsistustesse on surnud kaks eakat inimest

Aasta teisel nädalal pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide poole 3126 inimest, neist 39 protsenti olid lapsed. Haigestunute üldarv on püsinud viimastel nädalatel stabiilsena.

Enim on haigestunute seas kuni 5-aastaseid lapsi, samas on haigestunute juurdekasv väikeselaste hulgas aeglustunud. Haigestunute hulga kasvu mõjutab haigestunute kas vanemaealiste ja koolilaste seas. Hooaja algusest on hospitaliseeritud kokku 54 patsienti, neist 20 inimest vanemaealiste vanusrühmas, 15 patsienti vanusrühmas 0-4, kümme vanusrühmas 5-14 ning üheksa tööealiste vanusrühmas.