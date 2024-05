Öösel on selge ja vähese pilvisusega ilm, pärast keskööd tõmbub pilvisemaks. Ilm on sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, hommikul mandril läänekaare, saartel lõunakaare tuul 3-8, puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni -4, saartel ja rannikul 0 kuni +5 kraadi.