Laheda Mutid soovitasid kehtestada kaks uut maksu

Põlvas oli jutuks elu ääremaal ja õhtu sõnastatud teadlikult provotseerivalt: “Elu ääremaal- kas ainult lollidele ja rikastele?! ”.

Põlva kultuurikeskusesse tulnud inimesed olid veendunud, et elu maal on pigem ettevõtlikele, nutikatele ja hakkamasaavatele, kes ootavad siiski, et valitsus nende pingutusi maapiirkonnas märkaks ning ei piiraks tegutsemist kaikaid kodaratesse loopides.

Esimesel rännakul Põlvas oli kohalike päralt Vabaerakonna esimees Artur Talvik, Riigikogu saadik ja sotsiaalkomisjoni liige Monika Haukanõmm, Vabaerakonna maaelutoimkonna esimees Kaul Nurm ning Vabaerakonna Kagu-Eesti piirkonna juht Üllar Vana. Vana sõnul sai ta kinnitust veendumusele, et elamine maal võiks kohalikele olla lihtsaks tehtud. „See ei pea olema pidev võitlus ja enese tõestamine. Valitsejad peavad maaelu hävitamise lihtsalt ära lõpetama, ülejäänuga saavad kohalikud juba ise hakkama!“ sõnas Üllar Vana.

“Ma olen selle kohtumise järel rõõmsal tõdemusel, et vaatamata väljakutsetele maal elada on entusiasm ja energia kohalike hinges tõeliselt vägev,” lisas Vabaerakonna esimees Artur Talvik ning ütles, et Vabaerakonna liikmete ülesandeks jääb olla vahemees piirkonna aktiivsete inimeste ja valitsuse liikmete vahel, et adekvaatne pilt elust maal ka Toompeale jõuaks. “Ma tunnen selget vastutust nende inimeste ees elu paremaks muutmisel maal,” lõpetas Talvik.

Enne õhtust Rännakut kohtuti Põlva kandi vabaühendustega ja kuulati nende ettepanekuid mittetulundusühenduste rahastamise ning laiemalt jätkusuutliku arengu kohta. Muidugi oli jutuks ka riigireform, mida pole suudetud ellu viia; samuti vajadus haldusreformi vigade paranduse ning poliitiliste toiduahelate lõhkumise järgi.

Vabaühenduste esindajate sõnavõttudest jäi kõlama, et vaja on mõtteviisi muutust ning luua head eeldused tegutsemiseks maapiirkondade ettevõtjatele ja paikkonnas tegutsejatele, et vähendada ebavõrdsust linna- ja maapiirkondade vahel. Samas kinnitasid vabaühenduste esindajad, et nad ei ole passiivsed abi ootajad, vaid on valmis ise oma kogukonnas panustama ja hakkama saama, kui valitsus pakub selleks paremat keskkonda näiteks vähemate regulatsioonidega.