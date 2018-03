Lõimumisest on Eestis palju räägitud. Kõige enam kõlas see sõna pea 11 aastat tagasi aset leidnud pronksiöö sündmuste taustal. Toona tõdeti, et hoolimata kõlavatest sõnadest pole lõimumisest – või teise sõnaga integratsioonist – asja saanud.