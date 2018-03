Emakeel kaob ära?

Juba pikemat aega on uus kuum teema sooneutraalsus. Meie naabrid Soomes on selles valdkonnas vaat et esirinnas. Eelmisel aastal teatati, et nad muudavad liiklusmärgid sooneutraalseks. Õigemini on jutt piltidest-kujutistest liiklusmärkidel. Nii on näiteks suuresti meest meenutav ja teed ületav kuju muutumas või juba muutunud sootuks kujuks.