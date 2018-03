Läti seim lükkas tagasi kooseluseaduse rahvaalgatuse

Rahvaalgatusele kooseluseaduse vastuvõtmiseks anti portaalis manabalss.lv 10 000 allkirja. See on miinimum, mida nõutakse üldsuse seadusalgatuse aruteluks parlamendis.

Algatuse autor on Riia linnavolikogu liige, poliitik Juris Pūce.

Pūce sõnul on kooseluseadust vaja, sest Lätis on palju paare, kes elavad koos, kuid pole abielus ja seetõttu ei ole neil seaduslikku kaitset. Eeskujuks on paljudes lääneriikides, aga ka Eestis vastu võetud samalaadsed seadused ning algatus hõlmab nii eri- kui samasoolisi paare, lisas ta.