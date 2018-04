«Iga päev talus jalutan, tõstan, lüpsan – see hoiab keha värskena. Teine asi on, et katsun võimalikult vähe muretseda ja võimalikult palju rõõmu tunda. Vaatan, kuidas mu väike tütar joob mu lüpstud kitsepiima ja süda läheb sees nii soojaks, et elu tundub helge.»