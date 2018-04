Maasikatest ühe noppisid Põlvamaa elu edendajad

Auhindadest ühe võitis Intsikurmu festivali korraldaja MTÜ Munalinn, kes on aidanud oluliselt kaasa Põlvamaa eripära säilimisele ja tutvustamisele ning sellega ka piirkonna arengule.

Väljapaistva regionaalvaldkonna tegevuse eest said auhinna veel:

MTÜ Sibulatee – oma tegevusega on tutvustanud Peipsiääre kirevat piirkonda tervele Eestile ning ergutanud kohalike inimeste ettevõtlusaktiivsust ühendades kahte eri rahvust ühise eesmärgi nimel koos tegutsema.

Jaanus Murakas ja E-Piim Tootmine AS – on andnud tähelepanuväärse panuse Kesk-Eesti arengusse, edendades kohalikku majandust ja toetades mitmeid sponsorlusprojekte.

Saaremaa valla ühinemine – see on saarlaste edulugu, mille käigus 12 väiksemat omavalitsust ühinesid territooriumilt Eesti suurimaks omavalitsuseks.

"Regionaalmaasika konkurss on loodud, et juhtida tähelepanu piirkonna arendajatele, märgata neid tegusid ja pakkuda läbi tunnustuse innustust ka teistele. Sel panusel on väga oluline regionaalpoliitiline mõõde," ütles riigihalduse minister Jaak Aab.