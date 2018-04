Põlva volikogu esimees sünnitusosakonna sulgemisest: Mart Einasto peaks tagasi astuma

Põlva vallal on haigla vähemusosanikuna tekkinud tõsised kahtlused Põlva haigla sünnitusosakonna sulgemise plaani õiguspärasuse osas. Volikogu esimehe hinnangul peaks nõukogu esimees Mart Einasto tagasi astuma.

„Seni on sünnitusosakonna sulgemise üle arutletud ainult Haigekassa väljasaadetud pressiteate põhjalt, mida ei saa pidada juriidiliselt dokumendiks. Koosolekult puudus kolmandik nõukogu liikmetest ning väljasaadetud päevakord ei vastanud meie nõukogu liikmete sõnul hiljem levitatud otsusele,“ sõnas Põlva vallavolikogu esimees Igor Taro.

Põlva valla poolsed nõukogu liikmed ning vallavalitsus otsustasid nüüd pöörduda selle info valguses Tartu ülikooli kliinikumi, haigekassa ja vabariigi valitsuse poole, et kutsuda kokku õiguslikus mõttes otsustusvõimeline nõukogu koosolek ja leida kompromiss, mis lubaks jätkata Põlva sünnitusosakonna tööd vähemalt 2019 lõpuni.

„Kujunenud olukorras on minul küll tekkinud veendumus, et Põlva haigla nõukogu esimees Mart Einasto ei sobi selles rollis jätkama. Praeguseks on kindel, et nõukogu esimees pole kübetki liigutanud selleks, et otsida kompromisslahendust valla ning kogukonnaga – eirates seejuures nii oma valdkonna ministri kui valitsusjuhi mõistlikke ettepanekuid.

Põlvas on olemas vajalik personal ning vahendid, raha leidmise võimaluse on pakkunud peaminister ning minu poole pöördunud ettevõtjad, kes on ka ise nõus toetama sünnitusosakonna jätkamist kasvõi 100 000 euroga. Kas nõukogu esimees ajab lihtsalt kiusu, et saaks oma kõigutamatu positsiooniga Põlvale „ära teha“?

Juba sellest piisab aru saamaks, et inimene lihtsalt ei sobi sellele positsioonile, kus on oluline kompromissi tegemise ning lahenduste leidmise oskus. Kui nüüd on üles kerkinud ka kahtlused, et tema teadmisel toimub vassimine nõukogu õigusliku poolega, siis pole see enam asi, millele võiks silma kinni pigistada,“ sõnas Põlva volikogu esimees Igor Taro.

Nädalaid kestnud kirgedemöllus Põlva haigla sünnitusosakonna sulgemise ümber on otsitud võimalusi olukorra lahendamiseks. Märtsis leidis aset vallajuhtide kohtumine haigla nõukogu ja haigekassa esindajatega, kellele pakuti võimalust otsida koos kompromissi.

Kodanikuühiskonna survel saabusid Põlvasse olukorda lahendama tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski ning peaminister Jüri Ratas, kes toonitasid samuti mõlemad kompromissi tegemise vajadust. Taro sõnul on valla katsed saada enda valdusse analüüsiks ning uueks aruteluks sünnitusosakonna sulgemise aluseks olevat dokumenteeritud ja juriidiliselt vettpidavat otsust on siiani jäänud tulemuseta.