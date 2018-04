Valga-Valka meeskond jäi Pärnule alla ja poolfinaali ei pääsenud

Ühtlasi murdis Pärnu ses seerias koduväljakuneeduse. Neljast mängust üks õnnestus kodumeeskonnal võita - see kõige olulisem, kirjutab Basket.ee

Mängueelses intervjuus tunnistas Pärnu klubi juht/mänedžer Johan Kärp, et hoolimata Valga meeskonna mängukoormusest ei tunne Pärnu end kuidagi veel kindlalt. "Hommikuses trennis ka rõhutati, et haavatud loom võib olla väga ohtlik. Seda aga Valga täna on... Kui aga rääkida tänase mängu võtmest, siis ma ei ole originaalne kui ütlen kaitse ja veelkord kaitse!"