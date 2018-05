Lõuna-Eesti haigla saab kingiks fototeraapia seadmed

Kogutud summa eest kingib PepsiCo Eesti Cheetose egiidi all Lõuna-Eesti haiglale Billibed fototeraapia süsteemiga beebivoodi ja Viljandi haiglale Bilicocoon fototeki. Need beebipesad kindlustavad vastsündinutele turvalise elu alguse. Haiglate vajadused selgitati välja koostöös Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfondiga.

“Eestimaa Sünnitusmajade Toetusfond sai loodud eesmärgiga, et kõikjal Eestis oleks tagatud turvaline sünnitusabi. Õnneks on häid inimesi ja ettevõtteid, kes meie eesmärgi täitumisele soovivad südamest kaasa aidata ning on valmis ulatama abikäe just Eesti väiksematele sünnitusosakondadele, kelle tänutunnet on raske sõnadesse panna.