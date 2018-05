See, et inimesed võivad huvitavalt käituda, ei ole muidugi uudis. Katsed on näidanud, et näiteks vangivalvuri rolli pandud katsealused asuvad võimu kuritarvitama. Samas saame videoeksperimentidest näha, et suurem osa meist tagastab rahakoti möödakäijale, kellel see tänaval taskust välja kukub. See justkui annab veidike lootust, et headus on olemas.