Setomaa vald valis kaunimat kodu

Põllu talus on väga heas korras pika ajalooga elumaja, suur ja avar iluaed kuni veepiirini välja. Komisjoni esimehe Erika Joonase sõnul kahte võidukat aeda ühendabki see, et mõlemad asuvad Pihkva järve ääres ja suur veekogu lisab avarat vaadet mõlemale kodule. Vana tn 8 on Urmas ja Eve ostnud võsastunud krundina ja ise korrastanud filigraanseks ja läbimõeldud elamukrundiks viie aasta jooksul.