Esimest korda toimusid SUP Polo Valga-Valka meistrivõistlused Valga Pedeli virgestusalal. SUP Polo on meeskondlik pallimäng vee peal asetseva väljaku keskel, mida mängitakse kolmestes meeskondades. Palli saab suunata ja visata spetsiaalsete SUP Polo aerudega ning mängu eesmärk on palli väravasse lüüa ja seda rohkem kordi kui vastased.