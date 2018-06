Kuigi nii Valga kui Valka Maxima puhul on tegemist sama keti kauplustega, võivad ühe ja sama toote hinnad erineda – kas või 10 sendi võrra.

Juba pikemat aega on räägitud kaupade hinnavahest Eesti ja Läti vahel. Peamiselt on jutuks just kütuse ja alkoholi hinnad, kuid järjest enam tuntakse huvi ka teiste kaupade vastu.