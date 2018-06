Otepää isetegevuskollektiivid saavad peol kokku

Otepää kultuurikeskuste juhataja Jorma Riivald ütles, et tegemist on isetegevuskollektiivide sisetegevuste hooaja lõpupeoga. «Oodatud on kõik Eesti muusika ja isetegevuse austajad, kohapeal näeb ka meie valla isetegevuslaste etteasteid,» selgitas Riivald. «Tule koos perega ja avame kuuma kultuurisuve!»