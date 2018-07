Valgas põles mahajäetud hoone uks

Sündmuspaigale suundus kaks tuletõrjeautot. Päästjad teadsid vaid seda, et põleng on teataja sõnul hoones. Kui suur tulekahju on, ei osanud nad aimata. Teel Tehnika tänavale said päästjad teada, et põleb mahajäetud hoone ning kohale jõudes selgus, et põleb hoone uks.