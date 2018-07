Kolmapäeval tuleb kuni 24 kraadi sooja

Öösel on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati tekib udu. Puhub idakaare tuul 1-7 m/s. Sooja on 10-16 kraadi.

Peipsi järvel puhub idakaare tuul 1-5 m/s ja laine kõrgus on kuni 0,3 meetrit. Ilm on olulise sajuta. Nähtavus on hea ning võib tekkida udu. Sooja on 13-15 kraadi.