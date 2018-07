Alkoralli Läti piiril kasvab jõudsalt

Kui 2017. aasta esimese 6 kuu jooksul müüdi Läti piiril 7,12 miljonit liitrit õlut, siis tänavu on see number juba 12,6 miljonit liitrit ehk kasv on olnud peaaegu kahekordne. 2018. aastaks prognoosivad tootjad, et lõunapiiril müüakse 30–32 miljonit liitrit õlut ja 4,5 miljonit liitrit muud lahjat alkoholi. Muu lahja alkoholi müük on lõunapiiril kasvanud kuue kuu võrdluses 3,4 korda. Kui 2017. aasta esimese kuue kuu jooksul müüdi muud lahjat alkoholi 630 000 liitrit, siis tänavu võrreldaval perioodil juba 2,1 miljonit liitrit, teatas liit.

"Käesoleva aasta esimese kuue kuu müüginumbrid näitavad selgelt, et vaatamata rahandusministeeriumi ootustele, pole piirikaubanduse kasvulagi kaugeltki veel käes. Praeguse seisuga ostetakse juba üle ühe kolmandiku kogu Eestis tarbitud õlledest lõunapiirilt," ütles müügitulemusi õlletootjate liidu tegevjuht Peeter Võrk. "Taolise osakaaluga piirikaubandust pole ette näidata ühelgi teisel EL-i riigil ja see kõik on tekkinud sisuliselt ühe aasta jooksul," lisas ta.

Võrk märkis, et piirikaubanduse jätkuv kasv mõjutab negatiivselt järjest rohkem ka aktsiisilaekumist. 2018. esimesel poolaastal on võrreldes möödunud aasta sama perioodiga lahja alkoholi Eesti sisene müük, millelt laekuvad aktsiisid Eesti riigieelarvesse, langenud üle 40 protsenti. Antud müüginumbritele tuginedes prognoosivad alkoholitootjad, et käesoleval aastal jääb riigieelarvesse Läti piirikaubanduse tõttu laekumata koos käibemaksuga 100 miljonit eurot,

"Kingime aastas rohkem kui 100 miljonit eurot maksuraha Läti riigile ja sealjuures kinnitavad autoriteetsed uuringud, et Eesti inimeste alkoholitarbimine on seevastu hoopis pöördunud tõusule. Vältimaks maksutulude täiendavat olulist vähenemist kutsume üles valitsust mitte ainult loobuma edasistest aktsiisitõusudest vaid langetama aktsiisimäärasid konkurentsivõimelisele tasemele, et kaoks piirikaubandus Lätiga," sõnas Võrk.