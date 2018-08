Teisipäeval, 7. augusti pealelõunal fikseerisid liikluspolitseinikud Tartumaal ühe kihutava mootorratta kiiruseks 242 km/h, kuigi antud teelõigul on piirkiirus 90 kilomeetrit tunnis.

Nähes enda taga sõitmas vilkurite ja sireeniga peatumismärguannet andvat politseisõidukit, jäi kihutaja seisma. Mehe kontrollimisel tuvastasid politseinikud lisaks, et võimsal rattal kihutanud mehel puudus sootuks konkreetse isendi juhtimisõigus. Ta peeti kinni ja viidi arestimajja kohut ootama.

„Kohtusaalis võttis mees arutu kihutamise omaks ning tunnistas, et võttis vastava kategooria juhtimisõigust omamata siiski sõbralt võimsa kaherattalise proovimiseks ning paha aimamata pigistas sirgel teelõigul sellest välja nii palju kui ratas andis ja süda julges,“ rääkis kohtus politseid esindanud Tartu politseijaoskonna politseileitnant Anatoli Šuvalov, lisades, et peatamise hetkel polnud tsiklimehel esiti aimugi, millised kolmekohalised numbrid tema juhitud ratta spidomeetrilt läbi jooksid.

„Mõistagi on võimas kaherattaline paras ahvatlus ja neil, kes tahavad võimsate masinate kilovatte katsetada ja enese reaktsiooni proovile panna, on võimalus liikluses riskeerimise asemel tegeleda närvikõdi pakkuva motospordiga selleks ettenähtud kiiretel, ent turvalistel ringradadel. Heade tulemuste eest on siis garanteeritud ka au ja kiitus,“ täheldas politseiesindaja.