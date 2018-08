13 kooli otsib veel töötajaid

Kõige rohkem on personali puudu Otepää vallas asuvas Keeni põhikoolis, kus vaja täita veel viis ametikohta. Rõuge valla Haanja koolil ja Rõuge põhikoolil on vaja kummalgi leida inimesed neljale ametikohale ning Kanepi valla Kanepi gümnaasiumis on kaks vaba kohta.