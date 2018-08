Laupäeval on mõõdukalt soe ja hoovihmadega ilm

Öösel on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma, kohati on äikest ja sajuhood võivad tugevad olla. Puhub lõunakaare tuul 4-9, öö hakul rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 14-18 kraadi. Hommikuks saartel pilvisus hõreneb, saju võimalus väheneb ja tuul pöördub läänekaarde.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja kagutuul 4-9, öö hakul puhanguti kuni 12 m/s. Laine kõrgus on 0,5-1,2 meetrit. Vastu hommikut hakkab hoovihma sadama ja võib olla äikest. Nähtavus on hea või mõõdukas. Sooja on 16-18 kraadi.

Päeval on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 4-9 m/s. Ida-Eestis on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma, kohati on äikest ja sajuhood võivad tugevad olla. Õhtu poole jääb sadu harvemaks. Tuul pöördub lõunast läänekaarde ja puhub 3-7 m/s. Sooja on 17-22 kraadi.