Esmaspäev toob veel hoovihma

Ilmateenistuse teatel hakkab ööl vastu esmaspäeva lääne poolt alates pilvisus hõrenema. Mitmel pool sajab hoovihma ja võib olla äikest. Tihedamalt on sajuhooge Ida-Eestis, hommikuks sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt edelatuul 3-9 m/s. Sooja on 9-15 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt edelatuul 3-8 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Sajab vihma ja võib olla äikest. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 12-14 kraadi.

Esmaspäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub edelatuul 2-8 m/s, õhtul pöördub saartel lõunasse. Sooja on 17-20 kraadi.

Peipsi järvel puhub valdavalt edelatuul 3-8 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,8 meetrit. Ilm on peamiselt sajuta ja nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 17-19 kraadi.