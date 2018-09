Viis soovitust lapsevanemale uueks kooliaastaks

2. Aita lapsel millestki vaimustuda ja saada selles väga heaks. Laiapõhjaline kooliharidus on oluline ja laps peab õppima end motiveerima ka tegevusteks, mis esialgu igavad tunduvad. Kuid entusiasmi ja rõõmu harjal on oluliselt lihtsam targaks ja osavaks saada, kui end vastumeelselt sundides. Seega märka, mis su last vaimustab ja mille suhtes ta entusiastlik on – olgu see siis mõni teema koolis või miski, mida ta vabal ajal teeb. Innusta last selle huvi pinnalt ise edasi uurima ja õppima. Kui lapsel on huvi millegi vastu, mis sinule huvi ei paku, siis püüa ka endas seda huvi tekitada, et lapse maailma paremini mõista. Ja aita lapsel saada loojaks, mitte lihtsalt tarbijaks. Näiteks kui lapse lemmiktegevuseks on arvutimängud, siis püüa mõista, mis teda selles köidab ja milliseid oskusi ta selle käigus arendab. Samal ajal vaata, kas ehk on võimalik suunata teda lisaks mängimisele ka näiteks ise arvutimängude loomist õppima või mõtisklema selle üle, kuidas saaks näiteks kooliharidust mängustamise kaudu paremaks muuta.