Elutööpreemia laureaat peab Obinitsat maailma keskpaigaks

Nimelt on Maidi (ristinimega Maria) olnud ilmalik matja, aidanud oma sõnaga leinajaid matusetalitustel siis, kui parasjagu kirikuinimese lahkumisega tegemist pole olnud. Ka kirikutalitused on talle tuttavad, sest matuseid on tarvis olnud korraldada ka koos kohalike õigeusu preestritega.