Maraton naaseb kuldaegadesse

«Anname võimaluse minna rajale retrovarustusega selliselt, et see ei hakka otseselt takistama liikumist,» rääkis suusamaratoni peakorraldaja Indrek Kelk.

Tänapäeva klassikajäljed ei võimalda vanaaegsete puusuuskadega suusatada, ilma et raja külgedesse ei takerdutaks. Selle vältimiseks hakkab rajal olema vähemalt üks suusajälg tavapärasest sedavõrd palju laiem, et seal on võimalik sõita klassikalise puusuusaga kuni tänapäevaste suuskadeni välja.