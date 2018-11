Contra ja Kauksi Ülle saavad kirjanikupalgale

„On hea meel, et ka sel korral osutusid valituks kunstnikud, kes esindavad kunstimaastiku erinevaid väljundeid. Tulevaste palgasaajate hulgas on maalikunstnik, skulptor, loomingus eri meediume ja materjale kasutavad kunstnikud ning ka loometöös kaasaegseid tehnoloogilisi uuendusi kasutav kunstnik,” ütles Eesti Kunstnike Liidu asepresident Elin Kard.

„Rohkem kui poolesaja taotluse seast viit välja valida ei olnud lihtne töö. Tasub märkida, et enamik uutest kirjanikupalga saajatest on ühtaegu luuletajad ja tõlkijad. Adam Cullen, kes kirjutab luulet nii inglise kui ka eesti keeles, on pühendunud eesti kirjanduse vahendamisele inglise keelde, Contra tõlgib läti keelest ja Kalju Kruusa näiteks jaapani ja hiina keelest. Kauksi Ülle nimega seostub terve keeleliikumine s.o võru keele eriline osa meie kultuuris. Ning Leelo Tungal on kirjanik, kelle nimi ei vaja tutvustamist stiilis „luuletaja, proosakirjanik, laulusõnade autor”. Enamik eestlasi on tema loomingut ühes või teises vormis lugenud, kuulnud ja „Seltsimees lapse” puhul ka näinud,” kommenteeris Eesti Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejev.