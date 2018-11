Nopri talu peremees Tiit Niilo Rõuge vallast tegi ettepaneku, et Eestist peaks saama maailma puhtaim riik. See eeldaks 51 protsenti mahemaad, saab lugeda riigikogu kodulehelt.

Taluperemehe sõnul saaks pidada põldu ja metsa puhtalt ja toota puhast toitu, kui kogu ühiskond sellele kaasa aitaks. Tema Nopri talu ei ole praegu mahe, sest kulud ületavad tulusid. «Me ei suuda eksportida, me ei suuda pakkuda kallile turule oma eksklusiivset toodet. See on põhiline mure.»