Volikogu kiitis heaks sihtasutuse Haanjamaa Sport asutamise

Haanjamaa Spordi loomine on olnud päevakorral juba enne haldusreformi, mil sellega alustas endine Haanja vallavalitsus. Toona valdade ühinemise perioodi jäänud asutamisprotsess kulges rutakalt, mistõttu tuli tänavu suvel uuesti alustada.

Rõuge vallavanem Mailis Koger peab sihtasutuse loomist väga vajalikuks. «Haanjamaa Spordi asutamine on märgilise tähendusega: see on oluline lüli Rõuge valla spordi ja vaba aja veetmise arengus. Sihtasutus võtab enda alla kogu Haanja puhke- ja spordikompleksi arendamise ning haldamise.»