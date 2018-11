Kanepi ettevõtetele loodi oma märk

Logo eesmärk on tutvustada Kanepi valda ja valla territooriumil valmistatavaid tooteid ning seda võivad vallavanem Andrus Seeme teatel taotleda kõik Kanepi valla territooriumil tegutsevad ettevõtted.

Logo võib kasutada nii toidu- kui tööstuskaupadel. Märk on tuletatud Kanepi valla vapist, sellel on kohanimest tuletatud sümbol. Märgi autor on Aivar Täpsi.