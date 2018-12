Tehvandi hüppemäel kukkunud noor kahevõistleja sai raskelt viga

„Tänases trennis õnnestus Triinu Hausenbergil Tehvandi K90 suusahüppemäel natuke valesti maanduda. Tõsi ta on, suusahüppemäel piisab vähesest! Tulemuseks lendas neiu kõigepealt põlvega vastu portet ja seejärel rullus mäest alla. Sääres oli haav ja sellele tehti mitu õmblust. Põlvel on vist põrutus ning et seda kindlaks teha, võtab meie kahevõistleja suuna neljapäeval arsti juurde! Soovime Triinule rahulikku meelt, head ja kiiret paranemist!“ teatati Eesti kahevõistluse ja suusahüpete Facebooki leheküljel.